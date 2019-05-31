Росія розширила "чорний список" представників ЄС

"Російська Федерація неодноразово застерігала сторону ЄС від використання інструменту односторонніх санкцій, що суперечать міжнародному праву"

МЗС Росії повідомило, що РФ вирішила розширити список представників та інституцій Євросоюзу, щодо яких застосовуються санкції.

У коментарі, оприлюдненому на сайті міністерства у п’ятницю, пояснюється, що це рішення ухвалюється у відповідь на "низку рішень ЄС, що передбачають застосування обмежувальних заходів одностороннього характеру щодо деяких російських громадян", повідомляє "Європейська правда".

"Російська Федерація неодноразово застерігала сторону ЄС від використання інструменту односторонніх санкцій, що суперечать міжнародному праву", - заявили в міністерстві.

"У зв'язку з цим російська сторона ухвалила рішення про розширення відповідного списку представників країн-членів та інституцій ЄС, яким заборонено в'їзд на територію Російської Федерації", - додали у відомстві.

Зазначається, що кількість фігурантів російського списку доведено до паритетного зі списком Євросоюзу.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ РФ оприлюднило коментар для ЗМІ щодо оголошення рішення Міжнародного трибуналу з морського права (МТМП) про розпорядження тимчасових заходів за позовом України.