росія розширює операції підривного впливу по всій Європі — ЗМІ
Аналітики Robert Lansing Institute пишуть, що неспроможність рф впливати на рішення в НАТО підштовхує агресора до організації в країнах Європи масових мітингів "солідарності", мета яких - просування проросійських наративів. Схожі дійства відбувалися у комуністичній москві під час холодної війни.
Про це сказано в повідомленні RLI.
Ще одна мета мітингів - провокування народних заворушень у зв'язку з антиросійськими санкціями та наданням Україні військової допомоги. Мітингарі будуть намагатися викликати у європейців сумніви щодо єдності Заходу в питанні протидії російській збройній агресії.
Аналітики зазначають, що під час підготовки цих мітингів прослідковується тенденція проведення демонстрацій та пікетів в тому числі й біля військових баз США.
"Інший варіант - зібрати натовпи біля інших об'єктів військової інфраструктури союзників по НАТО, де займаються підготовкою українських військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.
При цьому в RLI зазначають, що ці мітинги дадуть хорошу можливість розкрити російську агентуру.
рф планує провести такі акції не лише Великій Британії, але й у Португалії 16-18 лютого. Організаторами там буде "Португальська рада миру та співробітництва" - правонаступниця прокомуністичної організації "Рух за мир у Португалії".
"Організатори акцій вимагатимуть припинення бойових дій в Україні, поновлення прямого політичного діалогу з москвою, відмови від санкційної політики, а також вимагатимуть від уряду Португалії припинити надання військової допомоги Україні тощо", - стверджують у RLI.
18 лютого одна з демонстрацій запланована й у Мюнхені. Вона повинна пройти під гаслом "Переговори замість стрілянини". Організатор – "Громадська ініціатива проти проведення конференції НАТО з безпеки".
Також 26 лютого о 12:00 (за місцевим часом) заплановано мітинг біля бази НАТО в Рамштайні під гаслом "Зупинимо експорт зброї НАТО в Україну з метою запобігти Третій світовій війні".
Як раніше писав iPress, путін мобілізує британську армію шпигунів, щоб посіяти хаос у Великій Британії.