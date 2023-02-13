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ПОЛІТИКА

росія розширює операції підривного впливу по всій Європі — ЗМІ

13 лютого 2023, 10:35
росія розширює операції підривного впливу по всій Європі — ЗМІ
Фото:i.lb.ua
Ці трюки готуються напередодні Мюнхенської конференції з безпеки (18-20 лютого). Очевидно, що, згідно з оперативним планом москви, такі акції мають посіяти сумніви в суспільстві щодо єдності Заходу у протидії збройній агресії росії.

Аналітики Robert Lansing Institute пишуть, що неспроможність рф впливати на рішення в НАТО підштовхує агресора до організації в країнах Європи масових мітингів "солідарності", мета яких - просування проросійських наративів. Схожі дійства відбувалися у комуністичній москві під час холодної війни.

Про це сказано в повідомленні RLI. 

Ще одна мета мітингів - провокування народних заворушень у зв'язку з антиросійськими санкціями та наданням Україні військової допомоги. Мітингарі будуть намагатися викликати у європейців сумніви щодо єдності Заходу в питанні протидії російській збройній агресії.

Аналітики зазначають, що під час підготовки цих мітингів прослідковується тенденція проведення демонстрацій та пікетів в тому числі й біля військових баз США. 

"Інший варіант - зібрати натовпи біля інших об'єктів військової інфраструктури союзників по НАТО, де займаються підготовкою українських військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

При цьому в RLI зазначають, що ці мітинги дадуть хорошу можливість розкрити російську агентуру. 

рф планує провести такі акції не лише Великій Британії, але й у Португалії 16-18 лютого. Організаторами там буде "Португальська рада миру та співробітництва" - правонаступниця прокомуністичної організації "Рух за мир у Португалії". 

"Організатори акцій вимагатимуть припинення бойових дій в Україні, поновлення прямого політичного діалогу з москвою, відмови від санкційної політики, а також вимагатимуть від уряду Португалії припинити надання військової допомоги Україні тощо", - стверджують у RLI.

18 лютого одна з демонстрацій запланована й у Мюнхені. Вона повинна пройти під гаслом "Переговори замість стрілянини". Організатор – "Громадська ініціатива проти проведення конференції НАТО з безпеки".

Також 26 лютого о 12:00 (за місцевим часом) заплановано мітинг біля бази НАТО в Рамштайні під гаслом "Зупинимо експорт зброї НАТО в Україну з метою запобігти Третій світовій війні".

Як раніше писав iPress, путін мобілізує британську армію шпигунів, щоб посіяти хаос у Великій Британії.

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