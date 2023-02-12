путін мобілізує британську армію шпигунів, щоб посіяти хаос у Великій Британії – The Sun

Колишні співробітники британської розвідки заявили, що головною метою москви стане хаос у Великій Британії.

Президент рф путін наказав російським спецслужбам активізувати вербовку шпигунів у Великій Британії, щоб "посіяти хаос" у країні.

Про це повідомляє The Sun.

Журналісти стверджують, що в їхньому розпорядженні є електронні листи від джерел, близьких до кремля. В них йдеться про по вербування людей, які будуть здатні до диверсій за великі суми грошей.

"Мета активізувати агентурну роботу з таємними джерелами у всіх сферах суспільства Британії, здебільшого серед державних службовців та політиків усіх рангів, зокрема тих, що засідають у парламенті", - йдеться у листі.

За словами джерела, потенційних агентів можна виявити, посиливши спостереження за дипломатичним персоналом посольства рф.

Екс-глава Мі-6 сер РІчард Дірлав заявив, що ціллю шпигунів може бути і тема підтримки України.

"Вони будуть значною мірою зосереджені на Великій Британії… щоб отримати уявлення про те, що відбувається в основі уряду, про наше ставлення до війни в Україні, про наші стосунки з українцями", — вважає ексглава МІ-6 сер Річард Дірлав.

Раніше повідомлялось, що ПВК "Вагнер" припинила свою схему вербування в'язнів.