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ПВК "Вагнер" припинила свою схему вербування в'язнів — британська розвідка

11 лютого 2023, 19:50
ПВК
Розвідка Британії розказала про причини припинення вербування в'язнів у тюрьмах.

Незаконне збройне формування "Вагнер" надалі активно використовується для наступу на Бахмут, попри тисячні втрати. 

Про це написало у своєму Twitter англійське Міноборони.

Розвідка Великої Британії посилається на дані Федеральної служби виконання покарань у Росії, де є свідчення того,  що з грудня минулого року знизилися темпи набору ув'язнених до війська Пригожина. І на це є вагомі причини.

В міністерстві вважають, що новини про суворі реалії ПВК «Вагнера» в Україні, ймовірно, дійшли до ув’язнених і зменшили кількість бажаючих йти на війну.

Ключовим фактором припинення схеми, швидеш всього, є посилення прямого суперництва між міністерством оборони росії та Вагнером. Регулярні російські військові, ймовірно, тепер також розгорнули переважну більшість резервістів, призваних за частковою мобілізацією”, доповідає розвідка. 

По словам англійських військових, російське керівництво стоїть перед важким вибором: або продовжувати виснажувати свої сили, згортати цілі, або провести нову форму мобілізації.

ПВК ВагнерРозвідка Британії

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