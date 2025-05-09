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ПОЛІТИКА

росія розширює виробництво вибухівки в Сибіру — Reuters

09 травня 2025, 13:18
росія розширює виробництво вибухівки в Сибіру — Reuters
Фото з відкритих джерел
Загальна вартість нового заводу становить понад 189 мільйонів доларів.

росія значно розширює виробничі потужності Бійського олеумного заводу (БОЗ) у Сибіру, аби виготовляти більше вибухових речовин, зокрема для артилерійських снарядів.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на супутникові знімки та державні документи рф.

Згідно з даними розслідування, йдеться про будівництво нової виробничої лінії на заводі, який входить до складу оборонного підприємства — заводу Свердлова, єдиного в рф великого виробника гексогену (RDX) та гексаніту (HMX). Обидві речовини широко використовуються в боєприпасах, які російська армія застосовує проти України.

Попри відсутність прямого зазначення типу вибухівки в документах, аналітики вказують на код "ГОСТ РВ 1376-001-2006", який офіційно означає гексоген. Це підтверджується також згадками про хімікати, необхідні для виробництва RDX або HMX.

Супутникові знімки зафіксували активне будівництво на території заводу поблизу міста Бійськ, що розташований за 3 000 км від москви і за межами досяжності українських дронів-камікадзе. Новий об'єкт, за документами, має виробляти до 6 000 тонн вибухівки на рік — цього достатньо для спорядження понад 1,2 мільйона снарядів калібру 152 мм.

Reuters також зазначає, що проєкт курується оборонними структурами рф, а основний підрядник пов’язаний із Міноборони. Попри формальну можливість використання вибухівки у цивільних цілях, всі ознаки вказують на військове призначення виробництва.

Хоча новий завод частково вирішує проблему нестачі боєприпасів, він не знімає системних труднощів російської оборонної галузі: дефіцит кваліфікованих кадрів і обмеження через санкції на постачання обладнання. Тим не менш, за оцінкою командувача армії США в Європі Крістофера Каволі, росія може вийти на виробництво до 250 000 снарядів щомісяця — утричі більше, ніж разом виготовляють США і ЄС.

Загальна вартість нового заводу становить понад 189 мільйонів доларів. Будівництво почалося у 2023 році та має завершитися до кінця 2025-го. Планується зведення щонайменше 20 нових споруд, включно зі сховищами, вибухозахисними тунелями та залізничною гілкою.

Раніше ми писали, що росія виробляє боєприпаси "з надзвичайною швидкістю". Журналісти дізналися обсяги виробництва ракет "Іскандер" і Х-101 на рік.

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