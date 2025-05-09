The Economist: росія виготовляє понад 1400 "Іскандерів" на рік, але залежить від старих запасів

Решта ресурсів, які відновлюються зі старих радянських запасів, можуть вичерпатися до 2026 року, якщо нинішні темпи втрат збережуться.

росія виробляє боєприпаси "з надзвичайною швидкістю". Журналісти дізналися обсяги виробництва ракет "Іскандер" і Х-101 на рік.

Про це повідомляє The Economist.

Так, видання посилаючись на оцінку України і звіт Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, росія виробляє боєприпаси "з надзвичайною швидкістю" - понад 1400 балістичних ракет "Іскандер" на рік, а також 500 крилатих ракет Х-101 на рік.

При цьому, як зазначають журналісти, в інших галузях поточні темпи виробництва нестійкі.

"Тільки 10-15% з 1500-2000 танків і 3 тисячі інших бойових броньованих машин, вироблених щорічно, є новими", - уточнюється в статті з посиланням на звіт Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень.

Решта ресурсів, які відновлюються зі старих радянських запасів, можуть вичерпатися до 2026 року, якщо нинішні темпи втрат збережуться. Зокрема, виробництво російської бронетехніки, за даними The Economist, могло б досягти піку цього року.

Ці цифри видання наводить у контексті оцінки можливого наступу рф на країни НАТО. Видання пише, що поки війна в Україні триває, у росії не буде вільних наземних сил, щоб становити серйозну загрозу НАТО.

"Але навіть якщо буде підписано угоду про припинення вогню, росії буде важко відволікти велику кількість військ, бо це може дозволити Україні повернути собі територію", - йдеться у статті з посиланням на думку аналітиків.

Тому, продовжують автори, росії доведеться створювати нові сили. Західні розвідувальні агенції ретельно вивчили, скільки часу це може зайняти і їхні висновки значно різняться. А саме:

США говорять про те, що росія відновить свою армію "протягом наступного десятиліття";

норвезька розвідка вважає, що це займе від п'яти до десяти років "найраніше";

оцінки України припускають від п'яти до семи;

німецькі - від п'яти до восьми;

естонські шпигуни, схоже, налаштовані найменш оптимістично, пропонуючи росії три-п'ятирічний термін для створення нових формувань, залежно від перебігу війни, економіки росії та збереження санкцій.

При цьому ці терміни залежать від безлічі чинників, зокрема від виробництва техніки та озброєння.