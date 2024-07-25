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росія щомісяця виготовляє пів сотні крилатих ракет – ГУР

25 липня 2024, 16:54
росія щомісяця виготовляє пів сотні крилатих ракет – ГУР
Фото з відкритих джерел
На сьогодні москва має на озброєнні близько 160 ракет X-101.

В рф щомісяця виготовляють приблизно 50 одиниць крилатих ракет повітряного базування Х-101. 

Про це заявили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України у відповідь на запит видання LIGA.net.

У ГУР повідомили, що станом на початок повномасштабної війни в Україні росія мала на озброєнні 440 ракет типу Х-101. Торік росіяни виготовили вже 460 таких ракет. 

Як зазначає видання, на запитання щодо країн походження компонентів у розвідці зазначили, що для виготовлення ракет Х-101 90% деталей та обладнання західного виробництва імпортуються в росію через Китай.

Саме ці ракети армія рф запускає зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.

І саме ними росія вдарила по дитячій лікарні Охматдит 9 липня.

 

Росіявійна в Українікрилаті ракети

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