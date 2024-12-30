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ПОЛІТИКА

росія шукає поповнення для армії серед злочинців і боржників – NYT

30 грудня 2024, 17:40
росія шукає поповнення для армії серед злочинців і боржників – NYT
Фото: з вільного доступу
кремль ще сильніше розширив набір людей у свою армію.

росія перекидає в Україну величезну кількість солдатів, а на самому початку повномасштабного вторгнення втратила багато досвідчених військовослужбовців. Щоб компенсувати це, на фронт відправили десятки тисяч ув'язнених, а тепер кремль ще сильніше розширив набір людей у свою армію.

Про це повідомили в The New York Times.

Зазначається, що в російську армію стали активніше набирати колишніх ув'язнених. У виданні поділилися, що згідно з новими законами, з таких людей знімають звинувачення, якщо вони запишуться в добровольці.

Крім цього, журналісти з'ясували, що рф вербує багато людей з величезними боргами і нелегальних іммігрантів. Є навіть корумповані чиновники, чиї "гріхи" прощають у разі запису в добровольці.

У виданні розповіли, як кілька днів тому в Санкт-Петербурзі двоє чоловіків були заарештовані за звинуваченням у контрабанді близько 200 кілограмів кокаїну з Перу на суму близько 30 мільйонів доларів на даху контейнера, наповненого понад 5000 ящиків манго. З них зняли звинувачення після того, як обидва підписали контракти на службу як стрільці в штурмовій роті.

"Вони можуть убити людину, пограбувати банк або скоїти будь-який інший злочин, а потім вирушити на фронт", - пояснив журналістам російський військовий аналітик Руслан Левієв.

Він підкреслив, що росія відчайдушно потребує великої кількості людей для поповнення своїх сил. За його словами, зараз на фронті у рф величезна кількість втрат.

У виданні зазначили, що кремль усе ще намагається уникнути загальної мобілізації, щоб не допустити можливих заворушень у країні. Журналісти вважають, що рф намагається відсунути українські кордони напередодні очікуваного кроку новообраного президента США Дональда Трампа, який неодноразово заявляв про те, що завершить війну.

Журналісти уточнили, що новий закон у рф, який набув чинності 1 грудня, прощає борги до 10 мільйонів рублів (майже 100 000 доларів) і знімає звинувачення з людей, які записалися добровольцями в армію.

Голова неурядової організації "росія за ґратами" Ольга Романова розповіла журналістам, що таке рішення розриває зв'язок між злочином і покаранням. Вона вважає, що це може мати важкі довгострокові наслідки для рівня злочинності в країні.

війнаКремльармія рфросія окупанти

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