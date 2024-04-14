росія скаржиться на масовану атаку дронів

Сьогодні російська ППО, ймовірно, перехопила і знищила 10 українських дронів літакового типу над територією Краснодарського краю.

Зранку безпілотники атакували рф, але нібито всі вони були збиті.

Про це повідомило Міноборони рф.

росія вкотре звинувачує в атаках дронів "київський режим".

За даними міністра Сергія Шойгу, біля 7:00 ППО начебто перехопила та знищила 10 "українських безпілотників" літакового типу над територією Краснодарського краю.

Пізніше росіяни збили п'ять "українських дронів" над акваторією Чорного моря, а вночі ще 2 безпілотники літакового типу було збито у Фатезькому районі Курської області.

Про можливі руйнування і постраждалих Міноборони рф не повідомляє.

Днями ми писали, що українські безпілотники знищили понад дві третини російських танків.