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ПОЛІТИКА

Українські безпілотники знищили понад дві третини російських танків – Foreign Policy

09 квітня 2024, 20:17
Українські безпілотники знищили понад дві третини російських танків – Foreign Policy
Джерело: .wikipedia
Але експерти кажуть, що вони не є довгостроковим рішенням проблеми нестачі артилерійських снарядів.

За останні місяці понад дві третини російських танків були знищених українськими військовими за допомогою так званих FPV-безпілотників, що свідчить про все більше покладання Києва на ці апарати в умовах дефіциту артилерійських снарядів.

Про це повідомило видання Foreign Policy з посиланням на офіційного представника НАТО.

Як ідеться в матеріалі, FPV-дрони, які використовують у ЗСУ, мають невисоку ефективність. Вони оснащені дешевими камерами, що ускладнює прицілювання вночі або в хмарну погоду, і часто несуть саморобні боєприпаси, які іноді вибухають посеред польоту або взагалі не спрацьовують.

Аналітики, яких опитав Foreign Policy, вважають, що атаки FPV-дронів на російські танки мають неоднозначні результати.

Старший науковий співробітник Євразійської програми Інституту зовнішньополітичних досліджень Роб Лі стверджує, що загальна точність FPV-безпілотників становить менше 50%, а в деяких випадках для знищення танка потрібно 10 або більше дронів.

Водночас, зазначає Лі, у росії закінчуються бронемашини й танки, тож за збереження нинішньої динаміки на полі бою Москва може втратити чисельну перевагу в танках і ускладнити собі проведення наступальних операцій у майбутньому.

"Проблема в тому, що росія отримує багато живої сили", – підкреслює аналітик.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров нагадав, що зараз Україна перебуває на шляху до показника виробництва понад 1 мільйон безпілотників на рік.

Раніше повідомлялось, що Україна ще цього року  зможе застосовувати дрони з далекобійністю до 2000 км і більше.

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