За словами Кошти, важливо, щоб усі розуміли, що це колективна загроза.

кремль становить загрозу для всіх європейських країн, незалежно від того, як далеко вони знаходяться від москви.

Про це заявив очільник Європейської ради Антоніу Кошта, передає газета The Guardian.

"Природно, що сусіди росії найбільше занепокоєні росією - це само собою зрозуміло. Однак важливо, щоб усі були занепокоєні, але важливо, щоб усі розуміли, що це колективна загроза", - сказав Кошта.

Його також запитали, чи повинна Європа почати обмежувати оборонні закупівлі європейськими фірмами, на що Кошта відповів, підкресливши нагальність переозброєння блоку:

"Це питання часу. Обладнання, яке нам потрібно зараз, ми повинні купувати там, де воно доступне - в Європі, Південній Кореї, Японії, США чи Туреччині. Очевидно, що якщо дивитися на довгострокову перспективу, то важлива не лише закупівля, а й виробництво. А для цього нам потрібно зміцнювати нашу промислову та технологічну базу - що ми вже робимо".

Також відомо, що понад 70% французів побоюються, що війна загрожує й іншим сусідам рф.