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ПОЛІТИКА

росія створила $80 мільярдів офшорної готівки за рік санкцій – ЗМІ

14 березня 2023, 16:45
росія створила $80 мільярдів офшорної готівки за рік санкцій – ЗМІ
Фото: з відкритих джерел
Накопичуючи активи за кордоном протягом минулого року, росія отримала поповнення, що дорівнює приблизно 5% ВВП.

росії за рік повномасштабної війни вдалося накопичити за межами країни близько третини своїх прибутків з продажу сировини, і це може бути одним із напрямків для нових західних санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg.

Економічні аналітики Bloomberg припускають, що такі кошти загальним обсягом близько 80 млрд доларів розпорошені у вигляді грошових вкладів, нерухомості та інвестицій в афілійовані компанії. Ймовірно, саме цей тіньовий резерв допомагає кремлю підтримувати фінанси в умовах санкцій.

Експертка Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Британії Марія Шагіна вважає, що через те, що Європа не одразу застосувала санкції проти енергетичного сектора росії, кремлю вдалося накопичити один із найбільших профіцитів рахунка поточних операцій у новітній історії, і це фактично нівелювало ефект від замороження активів Центрального банку. 

Накопичуючи активи за кордоном протягом минулого року, росія отримала поповнення, що дорівнює приблизно 5% ВВП. 

Такі активи потенційно можуть стати наступним об’єктом санкцій, особливо якщо простежується їхній прямий зв’язок із державою, а в росії значна частка багатьох великих компаній-експортерів сировини – у державній власності. Проте навіть якщо країнам Заходу вдасться визначити власника таких активів і довести зв’язок для застосування санкцій, частка віднайдених активів вочевидь буде меншою за ці орієнтовні оцінки. 

Нагадаємо, Сполучені Штати зробили нову агресивну спробу завдати біль економіці росії та особливо її олігархам із наміром перешкодити вторгненню кремля в Україну.

війнаофшорисанкціі проти росії

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