США збираються розширити методи для покарання російських олігархів, які ухиляються від санкцій – Bloomberg

За даними Мінфіну США, на сьогоднішній день у всьому світі заблоковано або заморожено активи росіян, які перебувають під санкціями, на суму понад 58 млрд доларів.

Сполучені Штати зробили нову агресивну спробу завдати біль економіці росії та особливо її олігархам із наміром перешкодити вторгненню кремля в Україну.



Про це повідомляє Bloomberg .

Як зазначається в публікації, чиновники Мінфіну та Мін'юсту США зосередяться на зусиллях щодо законної ліквідації власності російських олігархів, розширення фінансових санкцій для тих, хто сприяє ухиленню від санкцій, та закриття лазівок у законах, що дозволяють олігархам використовувати підставні компанії, щоб пройти через фінансову систему США.



Ендрю Адамс, який очолює цільову групу KleptoCapture уряду США, покликану забезпечити дотримання економічних обмежень у США, накладених на росію та її мільярдерів, повідомив Associated Press, що група приділяє першочергову увагу своїм зусиллям щодо виявлення тих, хто допомагає росіянам ухилятися від санкцій. контроль.

На даний момент, серед заморожених активів росіян - дві розкішні яхти вартістю 300 млн доларів кожна в Сан-Дієго і на Фіджі, а також шість об'єктів нерухомості в Нью-Йорку і Флориді вартістю 75 млн доларів, які олігарху Віктору Вексельбергу, який перебуває під санкціями.

США розпочали спроби покарати спільників та керуючих капіталом олігархів - у справі Вексельберга федеральний суд Нью-Йорка звинуватив Володимира Воронченка після того, як він допоміг зберегти власність Вексельберга. У лютому йому було пред'явлено звинувачення у змові з метою порушення та ухилення від санкцій США.



Справа координувалася через групу KleptoCapture. "Я думаю, що накладення санкцій на посередників може бути дуже ефективним", - сказав Адамс, назвавши їх професійними посередниками щодо ухилення від санкцій.

Лютневе дослідження, проведене вченими Дартмутського університету, показало, що переслідування кількох ключових керуючих капіталом завдасть росії набагато більших збитків, ніж санкції проти олігархів окремо.



Інші спроби завдати біль російській економіці будуть виходити від зусиль щодо ліквідації яхт та іншого майна, що належить російським олігархам та Кремлю, та продажу на користь України.