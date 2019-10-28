Росія створить в окупованому Криму зону азартних ігор

Раніше глава "адміністрації" Ялти Олексій Челпанов повідомляв ЗМІ, що гральна зона буде перебувати недалеко від сел. Кацивел. Згідно з вимогами законодавства РФ "Золотий берег" буде розташовуватися по межами населеного пункту

Повідомляється, що "влада" Криму вибрала ділянку під гральну зону ще в минулому році.

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав розпорядження про створення в окупованій Ялті гральної зони "Золотий берег" площею 150 000 квадратних метрів, повідомляє "Економічна Правда".

Раніше глава "адміністрації" Ялти Олексій Челпанов повідомляв ЗМІ, що гральна зона буде перебувати недалеко від сел. Кацивел. Згідно з вимогами законодавства РФ "Золотий берег" буде розташовуватися по межами населеного пункту.

Повідомляється, що "влада" Криму вибрала ділянку під гральну зону ще в минулому році. Глава окупованої республіки Сергій Аксьонов в березні 2018 року говорив, що реалізацією проекту займеться велика компанія. Її назву він не став уточнювати.

Президент РФ Володимир Путін підписав закон про створення гральних зон в окупованому Криму і Сочі в липні 2014 року. Терміни їх будівництва переносилися вже кілька разів.

Нагадаємо, що Кабмін вніс у Раду законопроєкт про легалізацію азартних ігор.