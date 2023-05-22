росія створює "елітну" авіагрупу для атак на Україну – британська розвідка
Про це МО Британії написали в Twitter.
До складу підрозділу можуть увійти одна ескадрилья винищувачів-бомбардувальників Су-24 і Су-34, а також ескадрильї ударних вертольотів. Це поєднання типів літаків свідчить про те, що група буде виконувати головну роль в ударах по наземних цілях, додали у розвідці.
Розвідка Британії з посиланням на російські ЗМІ пише, що Міноборони росії прагне залучити висококваліфікованих і мотивованих пілотів. Вони пропонують великі гроші. Також рф відкриває набір для льотчиків у відставці.
"Створення групи демонструє, як Росія оцінює свої регулярні військово-повітряні ескадрильї, які серйозно недопрацьовують у виконанні своєї основної функції – завданні авіаударів по українській лінії фронту", – пише МО Британії.