Розвідка Британії повідомила, що росія, ймовірно, створює нову "елітну" штурмову авіаційну групу під кодовою назвою "Шторм", яка діятиме над територією України.

Про це МО Британії написали в Twitter.

До складу підрозділу можуть увійти одна ескадрилья винищувачів-бомбардувальників Су-24 і Су-34, а також ескадрильї ударних вертольотів. Це поєднання типів літаків свідчить про те, що група буде виконувати головну роль в ударах по наземних цілях, додали у розвідці.

Розвідка Британії з посиланням на російські ЗМІ пише, що Міноборони росії прагне залучити висококваліфікованих і мотивованих пілотів. Вони пропонують великі гроші. Також рф відкриває набір для льотчиків у відставці.

"Створення групи демонструє, як Росія оцінює свої регулярні військово-повітряні ескадрильї, які серйозно недопрацьовують у виконанні своєї основної функції – завданні авіаударів по українській лінії фронту", – пише МО Британії.