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росія стягує на північ Криму нові військові підрозділи – ГУР

04 січня 2023, 12:57
росія стягує на північ Криму нові військові підрозділи – ГУР
Фото: з вільного доступу
росія передислоковує на північ Криму нові військові підрозділи для утримання окупованих територій.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Представник ГУР Андрій Черняк зазначив, що росіяни зараз докладають усіх зусиль, щоб зберегти так званий сухопутний коридор до Криму.

"У цьому полягала їхня ідея захоплення Донецької області на узбережжі Азовського моря, також у їхніх планах було відрізати Україну від Чорного моря. Але країна-окупант не змогла реалізувати жодних планів в Україні. Враховуючи, що наші закордонні партнери постачають нам нові зразки озброєння, так званий сухопутний коридор у Крим, звичайно, не безпечний. Україна завдаватиме ударів по позиціях росіян на всій окупованій території", - зазначив Черняк.

Представник ГУР МО України додав, що загарбники стягують на північ Криму нові військові підрозділи. Також вони продовжують зводити оборонні споруди як на півночі тимчасово окупованого півострова, так і на тимчасово окупованій Херсонській області.

"Вони програють, тому створюють захисні споруди там, де можуть, розуміючи, що їм доведеться вести на цих рубежах бойові дії", - підсумував Андрій Черняк.

Нагадаємо, що рф використала близько 660 іранських "Шахедів" із передбачених контрактом з Іраном 1 750 одиниць. Зараз очікують на нову партію дронів - 250-300 штук.

КримвійнаГУРокупанти

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