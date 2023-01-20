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росія та білорусь продовжили спільні навчання

20 січня 2023, 11:39
росія та білорусь продовжили спільні навчання
Фото: з вільних джерел
Навчання на білоруських полігонах безперервно тривають із 29 квітня 2022 року
Навчання росії та білорусі продовжено щонайменше до 30 січня, передає моніторингова група "Беларускі Гаюн", аналізуючи графік проведення навчань на білоруських полігонах.
 
Група повідомляє, що 20-21 січня стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані російські збройні сили, продовжать працювати без перерви: "Осиповицький", "Доманове", "Лепельський", "Обуз-Лесновський".
 
Крім того, 19 січня навчання почалися і ще на одному полігоні - 210-й авіаційний полігон ВПС і військ ППО (полігон "Ружани"). Поки що вони були заплановані на 19 і 20 січня.   
 
"Таким чином, ми бачимо чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно тривають із 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 39 тижнів. зс рб покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але, як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", - передає група. 
 
Нагадаємо, росія використовує залізничні цистерни для перекидання військовослужбовців до Білорусі.
РосіяБілорусьнавчання

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