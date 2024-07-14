росія та Іран планують поглибити відносини – ISW
14 липня 2024, 13:51
Фото: DW
Новий президент Ірану назвав росію цінним стратегічним союзником і сусідом.
Іран і росія продовжують демонструвати бажання поглиблювати двосторонні відносини і багатосторонню співпрацю.
Про це ідеться у звіті ISW.
За даними аналітиків Інституту з вивчення війни, новообраний президент Ірану Масуд Пезешкіан опублікував статтю в Tehran Times, в якій похвалив Китай і росію за підтримку Ірану в "складні часи".
росія є "цінним стратегічним союзником і сусідом" Ірану, і що його уряд залишатиметься відданим розширенню і наданню пріоритетів двосторонньому і багатосторонньому співробітництву з росією, зазначив Пезешкіан.
Також, в Ірані заявили, що "прагнуть миру" між росією і Україною, а Пезешкіан готовий підтримувати ініціативи, спрямовані на досягнення миру.
В рф також підтримують стратегічний курс з Іраном під керівництвом Пезешкіана і готові розглянути пропозиції мирного посередництва з боку Ірану.
Крім того, він додав, що росія та Іран підпишуть угоду про всеосяжне стратегічне партнерство в "осяжному майбутньому", але не надав конкретних термінів для цієї угоди.