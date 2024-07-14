росія та Іран планують поглибити відносини – ISW

Новий президент Ірану назвав росію цінним стратегічним союзником і сусідом.

Іран і росія продовжують демонструвати бажання поглиблювати двосторонні відносини і багатосторонню співпрацю.

Про це ідеться у звіті ISW.

За даними аналітиків Інституту з вивчення війни, новообраний президент Ірану Масуд Пезешкіан опублікував статтю в Tehran Times, в якій похвалив Китай і росію за підтримку Ірану в "складні часи".

росія є "цінним стратегічним союзником і сусідом" Ірану, і що його уряд залишатиметься відданим розширенню і наданню пріоритетів двосторонньому і багатосторонньому співробітництву з росією, зазначив Пезешкіан.