Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія та Іран планують поглибити відносини – ISW

14 липня 2024, 13:51
росія та Іран планують поглибити відносини – ISW
Фото: DW
Новий президент Ірану назвав росію цінним стратегічним союзником і сусідом.
Іран і росія продовжують демонструвати бажання поглиблювати двосторонні відносини і багатосторонню співпрацю.
 
Про це ідеться у звіті ISW.
 
За даними аналітиків Інституту з вивчення війни, новообраний президент Ірану Масуд Пезешкіан опублікував статтю в Tehran Times, в якій похвалив Китай і росію за підтримку Ірану в "складні часи".
 
росія є "цінним стратегічним союзником і сусідом" Ірану, і що його уряд залишатиметься відданим розширенню і наданню пріоритетів двосторонньому і багатосторонньому співробітництву з росією, зазначив Пезешкіан.
 
Також, в Ірані заявили, що "прагнуть миру" між росією і Україною, а Пезешкіан готовий підтримувати ініціативи, спрямовані на досягнення миру.
 
В рф також підтримують стратегічний курс з Іраном під керівництвом Пезешкіана і готові розглянути пропозиції мирного посередництва з боку Ірану.
 
Крім того, він додав, що росія та Іран підпишуть угоду про всеосяжне стратегічне партнерство в "осяжному майбутньому", але не надав конкретних термінів для цієї угоди.

 

війна в Україніросія окупантиІранспівпраця

Останні матеріали

Огляд війни. Торецьк: літня мрія путіна – Ендрю Таннер
Політика
Огляд війни. Торецьк: літня мрія путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 липня 2024, 11:53
Відсутність поганих новин? Українська сторона втричі завищує знищення російських літаків та гелікоптерів – Том Купер
Політика
Відсутність поганих новин? Українська сторона втричі завищує знищення російських літаків та гелікоптерів – Том Купер
Переклад iPress – 12 липня 2024, 08:43
Експерименти Байдена. Як може розвиватися ситуація відтепер і до перемоги – Тімоті Снайдер
Політика
Експерименти Байдена. Як може розвиватися ситуація відтепер і до перемоги – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 липня 2024, 12:48
Напад на Охматдит. Захід має нарешті змінити свій підхід до протистояння з росією
Політика
Напад на Охматдит. Захід має нарешті змінити свій підхід до протистояння з росією
Переклад iPress – 11 липня 2024, 09:56
Найбільша вразливість Заходу – внутрішня. Західні політики не можуть повірити, що старі добрі часи минули – Ендрю Міхта
Політика
Найбільша вразливість Заходу – внутрішня. Західні політики не можуть повірити, що старі добрі часи минули – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 10 липня 2024, 13:38
Крок за кроком. Як кремль розгорнув масовану дезінформаційну кампанію проти Каї Каллас – Eesti Päevaleht
Політика
Крок за кроком. Як кремль розгорнув масовану дезінформаційну кампанію проти Каї Каллас – Eesti Päevaleht
Переклад iPress – 10 липня 2024, 11:47
росіяни повільно просуваються на кількох напрямках. Хороший захист позицій гарантує великі втрати орків – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни повільно просуваються на кількох напрямках. Хороший захист позицій гарантує великі втрати орків – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2024, 08:48
Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Політика
Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Переклад iPress – 09 липня 2024, 16:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється