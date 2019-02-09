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Росія та Іран проведуть спільні військові навчання в Індійському океані

Може, інші країни теж будуть зацікавлені у тому, щоб приєднатися до цих навчань
Російська Федерація та Ісламська Республіка Іран планують провести спільні військові навчання в Індійському океані.
Росія та Іран проведуть спільні військові навчання в Індійському океані Фото: Kenare

Навчання матимуть мирний характер, вони не спрямовані проти третіх країн, повідомляє "Громадське".

"Може, інші країни теж будуть зацікавлені у тому, щоб приєднатися до цих навчань", - зазначив очільник зовнішньополітичного відомства Ірану.
 
Заява про проведення спільних російсько-іранських навчань зроблена на тлі зростаючої напруженості у зоні Перської затоки. 13 червня в Оманській затоці зазнали аварії два танкери, що належать норвезькій і японській компаніям. За даними ЗМІ, судна стали жертвами торпедної атаки. Іранські екстрені служби врятували 44 моряки. Інших підібрало на борт військовий корабель США.
 
Сполучені Штати Америки звинуватили у напад Іран і відправили в район Оманської затоки есмінець USS Mason.
 
Пізніше міністерство закордонних справ Великої Британії також поклало на Іран відповідальність за інциденти із танкерами в Оманській затоці.
 
Нагадаємо, що лідери G7 уповноважили Макрона вести діалог з Іраном.
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02 09 2019 21:57
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