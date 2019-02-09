CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосійська Федерація та Ісламська Республіка Іран планують провести спільні військові навчання в Індійському океані.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія та Іран проведуть спільні військові навчання в Індійському океані
Може, інші країни теж будуть зацікавлені у тому, щоб приєднатися до цих навчань
Фото: Kenare
Навчання матимуть мирний характер, вони не спрямовані проти третіх країн, повідомляє "Громадське".
"Може, інші країни теж будуть зацікавлені у тому, щоб приєднатися до цих навчань", - зазначив очільник зовнішньополітичного відомства Ірану.
Заява про проведення спільних російсько-іранських навчань зроблена на тлі зростаючої напруженості у зоні Перської затоки. 13 червня в Оманській затоці зазнали аварії два танкери, що належать норвезькій і японській компаніям. За даними ЗМІ, судна стали жертвами торпедної атаки. Іранські екстрені служби врятували 44 моряки. Інших підібрало на борт військовий корабель США.
Сполучені Штати Америки звинуватили у напад Іран і відправили в район Оманської затоки есмінець USS Mason.
Пізніше міністерство закордонних справ Великої Британії також поклало на Іран відповідальність за інциденти із танкерами в Оманській затоці.
Нагадаємо, що лідери G7 уповноважили Макрона вести діалог з Іраном.
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02 09 2019 21:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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