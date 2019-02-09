Росія та Іран проведуть спільні військові навчання в Індійському океані

Може, інші країни теж будуть зацікавлені у тому, щоб приєднатися до цих навчань

Російська Федерація та Ісламська Республіка Іран планують провести спільні військові навчання в Індійському океані.

Навчання матимуть мирний характер, вони не спрямовані проти третіх країн, повідомляє "Громадське".

"Може, інші країни теж будуть зацікавлені у тому, щоб приєднатися до цих навчань", - зазначив очільник зовнішньополітичного відомства Ірану.

Заява про проведення спільних російсько-іранських навчань зроблена на тлі зростаючої напруженості у зоні Перської затоки. 13 червня в Оманській затоці зазнали аварії два танкери, що належать норвезькій і японській компаніям. За даними ЗМІ, судна стали жертвами торпедної атаки. Іранські екстрені служби врятували 44 моряки. Інших підібрало на борт військовий корабель США.

Сполучені Штати Америки звинуватили у напад Іран і відправили в район Оманської затоки есмінець USS Mason.

Пізніше міністерство закордонних справ Великої Британії також поклало на Іран відповідальність за інциденти із танкерами в Оманській затоці.