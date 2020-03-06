Росія та Східна Європа стають новими осередками коронавірусу - ВООЗ

"Кількість нових випадків в Росії, як і в інших країнах Східної Європи, все ще зростає"

Кількість нових випадків коронавірусу, які виявляють за добу, стійко скорочується в Західній Європі, проте спостерігається зростання їх чисельності в Росії і Східній Європі.

Про це заявила представниця ВООЗ Маргарет Харріс на відеоконференції зі штаб-квартири в Женеві, повідомляє Voice of America, передає Укрінформ.

"За її словами, кількість нових випадків в Росії, як і в інших країнах Східної Європи, все ще зростає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що останні дані свідчать: у Росії зафіксовано 414 878 випадків зараження та 4 855 смертей.

Раніше у ВООЗ заявляли, що новим епіцентром пандемії коронавірусу нового типу COVID-19 вважають Південну і Північну Америку. Там налічується понад 2,8 млн випадків. Далі йдуть Європа (2,2 млн), Східне Середземномор'я (536 148), Південно-Східна Азія (272 512), західна частина Тихого океану (184 305) та Африка (108,121).

Нагадаємо, що у світі зафіксували 6 млн 452 тисячі 761 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 3 067 697, а померли — 382 484 людей.