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ПОЛІТИКА

росія та Угорщина домовились про будівництво атомної електростанції

14 листопада 2023, 19:44
росія та Угорщина домовились про будівництво атомної електростанції
Петер Сіярто Фото: З вільних джерел
АЕС "Пакш" було побудовано ще у минулому столітті за радянським проектом і має чотири енергоблоки ВВЕР-440 загальною потужністю 2000 МВт.

Угорщина та росія підписали угоду щодо будівництва атомної електростанції "Пакш-2".

Про це заявив голова угорського МЗС Петер Сійярто.

"Ми підписали графік будівництва "Пакш-2", на підставі якого під'єднаємо нову АЕС до мережі на початку наступного десятиліття. Це був довгий шлях, але йдеться нарешті про будівництво, а не про документи", - повідомив Сійярто.

Зі сторони рф документ було підписано головою корпорації "Росатом" Олексієм Лихачовим. За його словами, "Росатом" приділить даному проекту "особливу увагу" та планує скерувати на нього "найкращі сили".

"Увага до цього проєкту буде підвищена", – сказав Лихачов.

АЕС "Пакш" було побудовано ще у минулому столітті за радянським проектом і має чотири енергоблоки ВВЕР-440 загальною потужністю 2000 МВт. Термін експлуатації енергоблоків закінчується між 2032 і 2037 роками.

За документами, буде побудовано два нових енергоблоки з реакторами типу ВВЕР-1200 покоління 3+. Однак раніше їх будівництво буде загальмоване через тривалу процедуру отримання схвалення від Єврокомісії.

При цьому у 2022 році Угорщина видала "Росатому" ліцензію на будівництво АЕС "Пакш-2", попри те що компанія бере участь у захопленні Запорізької АЕС в Енергодарі.

Раніше повідомлялось, що США утрималися від того, щоб завадити "Росатому" продавати ядерне паливо і послуги зі збагачення урану західним операторам електростанцій.

Угорщинаатомна електростанціярф тероризм

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