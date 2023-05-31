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ПОЛІТИКА

Україна та росія не прийняли план МАГАТЕ щодо захисту АЕС

31 травня 2023, 15:07
Україна та росія не прийняли план МАГАТЕ щодо захисту АЕС
Фото: nikvesti.com
Викладені МАГАТЕ принципи не включають повну демілітаризацію та деокупацію ЗАЕС, що стало б запорукою безпеки на ній.

Україна та росія не взяли на себе зобовʼязання дотримуватися пʼяти принципів захисту Запорізької атомної електростанції.

Про це пише Reuters.

Посол України в ООН Сергій Кислиця заявив, що викладені МАГАТЕ принципи не включають повну демілітаризацію та деокупацію ЗАЕС, що стало б запорукою безпеки на ній.

Тим часом російський посол в ООН Василь Небензя сказав, мовляв, росія зробить усе можливе для захисту атомної електростанції, проте не збирається дотримуватися пʼяти принципів.

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії ООН (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі представив пʼять принципів захисту ЗАЕС МАГАТЕ представило пʼять принципів захисту Запорізької АЕС, які включають заборону нападу на завод або з нього, а також заборону розміщення важкого озброєння, такого як реактивні системи залпового вогню, артилерійські системи та боєприпаси, а також танки чи військовий персонал.

Гроссі також закликав до того, щоб електростанція залишалася доступною та безпечною; щоб всі його основні системи були захищені від атак або диверсій; і за жодні дії, які підривають ці принципи.

У вересні на станції побувала делегація МАГАТЕ із 14 осіб, після чого на ЗАЕС залишилися співробітники агентства. Вони періодично змінюються.

Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Володимир Зеленський заявляв, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, "світ залишається на межі радіаційної катастрофи".

ЗАЕС окупували російські військові на початку березня 2022 року, відтоді вона працює під їхнім контролем. Із серпня окупанти регулярно обстрілювали ЗАЕС та Енергодар, у звʼязку з чим станцію кілька разів повністю відʼєднували від енергомережі.

ЗАЕСокупанти

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