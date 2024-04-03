росія цього року окупувала 300 кв км – ISW

В інституті попри заяви міноборони рф, змогли підтвердити окупацію тільки 300 квадратних кілометрів.

Про це йдеться в щоденному звіті ISW.

Окупаційні війська рф, відповідно до заяви російського міністра оборони Сергія Шойгу, цього року нібито захопили близько 400 квадратних кілометрів території України.

Проте аналітики Інституту вивчення війни заявили, що можуть підтвердити окупацію тільки близько 300 квадратних кілометрів.

"В ISW спостерігали лише візуальні докази, які дозволяють ISW підтвердити, що російські сили захопили приблизно 305 квадратних кілометрів у період з 1 січня по 1 квітня 2024 року", - пишуть аналітики.

Нестача запасів змушує Україну економити боєприпаси і приділяти пріоритет обмеженим ресурсам для критичних ділянок фронту.

Разом з тим, зростає ризик російського прориву в інших частинах, але на фронті панує більша нестабільність, ніж здається, з огляду на відносно повільний темп просування росіян.

"Обмеження матеріальних засобів України також дають російським силам гнучкість у тому, як вони проводять наступальні операції, що може призвести до з’єднання та нелінійних можливостей для російських сил отримати значний оперативний успіх у майбутньому", - підсумували співробітники ISW.

Нагадаємо, що в лютому Сили оборони України вийшли з Авдіївки Донецької області. Оточення вдалось уникнути.

Це місто стало найбільшим здобутком росіян за останні 9 місяців.