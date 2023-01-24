росія утримує у Криму щонайменше 110 полонених українців
Це підтвердили у Кримській правозахисній групі.
Глава групи Ольга Скрипник зазначає, що тепер окупанти використовують півострів не лише як військову базу, але й як місце для утримування викрадених українців.
"У березні ми фіксували перші повідомлення про те, що у СІЗО № 1 Сімферополя тримають людей з Херсонської та Запорізької областей, а пізніше ФСБ рф відкрило новий слідчий ізолятор саме для викрадених людей, - зазначає Скрипник. - За нашими даними, цей СІЗО № 2 розрахований на 458 місць. У цьому ізоляторі наприкінці 2022 року утримувалося більше 110 осіб, більшість з яких — цивільні мешканці окупованих після 24 лютого 2022 року територій України".
Серед затриманих – громадські активісти, волонтери й представники місцевої влади. За словами Скрипник, їх катують - спершу цим займаються російські військові, які їх викрадають, а після - представники ФСБ рф у Криму.
Проти деяких з них окупаційна влада й досі не відкрила кримінальних проваджень. Тобто, росіяни й досі не визнали, що викрадені люди перебувають у СІЗО.
Після перебування в ізоляторі їх можуть переправити у росію.
Раніше повідомлялось, що США готові допомогти Україні в боротьбі за Крим.