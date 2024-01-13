росія вчинила 626 хімічних атак з початку повномасштабного вторгнення
Від початку повномасштабної війни росіяни 626 разів застосували проти України боєприпаси, споряджені отруйними хімічними речовинами. Лише за січень цього року Сили оборони зафіксували 51 хімічну атаку з боку окупантів.
Про це повідомили у Командуванні Сил підтримки Збройних Сил України.
росіяни дедалі частіше застосовують хімічну зброю — щодня фіксують до 10 хімічних атак.
Найчастіше ворог використовує гранати К-51 а РГР, які скидає з безпілотників.
Проте армія рф застосовує й саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії. Також ворог здійснює артилерійські обстріли снарядами, що містять хімічно небезпечні речовини.
14 грудня 2023 року росіяни застосували новий тип спеціальних газових гранат РГ-ВО зі вмістом хімічної речовини CS.
Загалом 36 випадків застосування небезпечних хімічних речовин зафіксували і відправили для проведення слідчих дій.
Раніше повідомлялось, що рф витратила понад $200 млн на удар по Україні в ніч на 13 січня