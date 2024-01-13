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ПОЛІТИКА

росія вчинила 626 хімічних атак з початку повномасштабного вторгнення

13 січня 2024, 19:44
росія вчинила 626 хімічних атак з початку повномасштабного вторгнення
Фото: з вільного доступу
росіяни дедалі частіше застосовують хімічну зброю — щодня фіксують до 10 хімічних атак.

Від початку повномасштабної війни росіяни 626 разів застосували проти України боєприпаси, споряджені отруйними хімічними речовинами. Лише за січень цього року Сили оборони зафіксували 51 хімічну атаку з боку окупантів.

Про це повідомили у Командуванні Сил підтримки Збройних Сил України.

росіяни дедалі частіше застосовують хімічну зброю — щодня фіксують до 10 хімічних атак.

Найчастіше ворог використовує гранати К-51 а РГР, які скидає з безпілотників.

Проте армія рф застосовує й саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії. Також ворог здійснює артилерійські обстріли снарядами, що містять хімічно небезпечні речовини.

14 грудня 2023 року росіяни застосували новий тип спеціальних газових гранат РГ-ВО зі вмістом хімічної речовини CS.

Загалом 36 випадків застосування небезпечних хімічних речовин зафіксували і відправили для проведення слідчих дій.

Раніше повідомлялось, що рф витратила понад $200 млн на удар по Україні в ніч на 13 січня

війнарф тероризмхімічні атаки

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