рф витратила понад $200 млн на удар по Україні в ніч на 13 січня

Вартість усіх цих ракет і БпЛА було визначено, зокрема, з урахуванням даних Forbes для розрахунків щодо попередніх обстрілів.

російські війська під час масованої атаки по Україні в ніч з 12 на 13 січня застосували озброєнь щонайменше на 239 мільйонів доларів, підрахували журналісти ЄП.

За інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, у межах нічного удару окупанти випустили по нашій державі 40 повітряних цілей. Вартість усіх цих ракет і БпЛА було визначено, зокрема, з урахуванням даних Forbes для розрахунків щодо попередніх обстрілів: