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ПОЛІТИКА

рф витратила понад $200 млн на удар по Україні в ніч на 13 січня

13 січня 2024, 17:41
рф витратила понад $200 млн на удар по Україні в ніч на 13 січня
Фото: Xinhua
Вартість усіх цих ракет і БпЛА було визначено, зокрема, з урахуванням даних Forbes для розрахунків щодо попередніх обстрілів.

російські війська під час масованої атаки по Україні в ніч з 12 на 13 січня застосували озброєнь щонайменше на 239 мільйонів доларів, підрахували журналісти ЄП.

За інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, у межах нічного удару окупанти випустили по нашій державі 40 повітряних цілей. Вартість усіх цих ракет і БпЛА було визначено, зокрема, з урахуванням даних Forbes для розрахунків щодо попередніх обстрілів:

  • сім зенітних керованих ракет С-300/С-400, ціна С-300 становить не менше 2 мільйонів доларів — загалом, як зазначається, 14 млн доларів;
  • три дрони-камікадзе Shahed-136/131 по 20-50 тисяч доларів — загалом мінімум 60 тисяч доларів;
  • шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" по близько 10 мільйонів доларів — загалом 60 млн доларів;
  • до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, ціна Х-101 становить 13 мільйонів доларів — загалом, як пишуть, 156 млн доларів;
  • шість крилатих ракет Х-22 по приблизно 1 мільйону доларів — загалом 6 млн доларів;
  • дві керовані авіаційні ракети Х-31П по 500 тисяч доларів — загалом 1 млн доларів;
  • чотири керовані авіаракети Х-59 по 500 тисяч доларів — загалом 2 млн доларів.
атакарф тероризм

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