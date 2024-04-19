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ПОЛІТИКА

Тегеран не планує негайно завдавати удару у відповідь після атаки Ізраїлю – Reuters

19 квітня 2024, 13:26
Тегеран не планує негайно завдавати удару у відповідь після атаки Ізраїлю – Reuters
Amir Cohen/Reuters
Офіційно влада Ізраїлю не коментує атаки на Іран.

Іран не планує "негайно завдавати удару у відповідь" після ізраїльської атаки в п’ятницю, 19 квітня.

Про це пише Reuters із посиланням на високопосадовця з Ірану.

Офіційно влада Ізраїлю не коментує атаки на Іран. У Тегерані зі свого боку відреагували на удари «стримано», пише агентство. Зокрема, високопоставлений іранський чиновник поставив під сумнів те, що за атакою стоїть Ізраїль.

"Іноземне джерело інциденту не підтверджено. Ми не зазнали жодної зовнішньої атаки, і дискусія більше схиляється до інфільтрації [infiltration, проникнення], ніж до нападу", — заявив чиновник на умовах анонімності.

У більшості офіційних коментарів і повідомлень ЗМІ не згадували Ізраїль. Іранське державне телебачення показало аналітиків та експертів, які зневажливо поставилися до масштабів, вказує Reuters. Один з аналітиків повідомив, що над Ісфаханом ППО збила три дрони.

Старший командувач армії Сіявош Міхандуст зазначив, що ППО відпрацювала по "підозрілому об'єкту".

14 квітня Іран атакував Ізраїль: випустив 150 ракет і майже 200 безпілотників.

У п’ятницю вранці, 19 квітня  армія оборони Ізраїлю завдала повітряного удару по території Ірану.

У центральній частині Ірану пролунали вибухи, було призупинено польоти над кількома містами, включаючи місто Ісфахан, а іранські державні ЗМІ підтвердили, що протиповітряна оборона працювала і Ісфахані та поблизу Тебріза.

ІранІзраїльатака

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