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ПОЛІТИКА

Україна використовує перероблені літаки "Аеропакт" для ударів по російських НПЗ – Forbes

10 травня 2024, 18:08
Україна використовує перероблені літаки
ФОТО ASTRA
Для ударів углиб рф українці використовують перероблені літаки "Аеропакт" А-22 і Sky Ranger Nynja, які летять зі швидкістю близько 160 кілометрів на годину і важко помітні для ППО.

Сили оборони України 9 травня вдарили по підприємству "Газпром нефтехим Салават" у російській республіці Башкортостан безпілотними апаратами, створеними на основі недорогого спортивного літака типу "Аеропакт" А-22 або Sky Ranger Nynja з додатковими паливними баками.

Про це повідомляє видання Forbes.

Повідомляється, це вже щонайменше четверта спроба українців вдарити дроном такого типу вглиб рф. Цього разу ціль була розташована на відстані 1400 кілометрів від кордону з Україною. Судячи з відео, опублікованих очевидцями атаки, безпілотники мають широкі прямі крила, фіксовані колеса і пропелер, характерні для спортивних літаків. Пілот середнього класу може зібрати такий апарат удома з набору вартістю до 90 000 доларів.

Як зазначають у виданні, відомо про два типи літаків українського виробництва, які ГУР і ССО переробили на безпілотники. Йдеться про літаки "Аеропакт" А-22 і Sky Ranger Nynja. Перероблений А-22 несе вибухівку всередині кабіни, а Nynja несе 100-кілограмову бомбу під корпусом. Обидва БПЛА летять зі швидкістю близько 160 кілометрів на годину і зливаються з рухом цивільних бортів, що ускладнює їх перехоплення системами ППО.

Обидва літаки оснащені недорогими відеокамерами, простими бортовими комп'ютерами, сервоприводами, під'єднаними до засобів управління польотом, а також супутниковим радіозв'язком для передавання відео віддаленому операторові та сигналів управління назад у літак. Оскільки межа витривалості спортивного літака з типовим паливним баком ємністю 20 галонів становить близько 1300 кілометрів, автори публікації вважають, що українці додали додаткові баки.

За інформацією порталу, А-22 використовували для атаки на завод із виробництва дронів "Шахед" в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані, а також для удару по радіолокаційній станції (РЛС) у російському Ковилкіно в Мордовії. Також відомо про один Nynja, який розбився за 1000 кілометрів від кордону України.

У виданні вважають, що мета цих ударів — навантаження на протиповітряну оборону (ППО) рф, оскільки зі збільшенням дальності українських БПЛА зростає кількість цілей, які потребують захисту. Чим більше розосереджена система ППО, тим гірше захищена кожна конкретна база або промисловий об'єкт.

війнаНПЗатакалітаки

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