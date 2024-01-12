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росія вчинила понад 123 тисячі воєнних злочинів проти України – Генпрокуратура

12 січня 2024, 12:49
росія вчинила понад 123 тисячі воєнних злочинів проти України – Генпрокуратура
Фото: google.com
Від початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну Офіс Генерального прокурора задокументував 123 357 російських воєнних злочинів.

Про це Офіс Генерального прокурора написав на сайті

Крім того, зареєстровано 16 009 злочини проти національної безпеки України.

За даними ювенальних прокурорів, внаслідок агресії рф постраждали 1711 дітей, з них 520 - загинули і 1191 люідина дістала поранення різного ступеня тяжкості. 

В офісі Генпрокуратури наголошують, що ці цифри не остаточні, адже триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Ще в листопаді ми писали, що Європол допомагатиме розслідувати воєнні злочини рф в Україні.
РосіяГенпрокуратуравоєнні злочини

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