росія вчинила понад 123 тисячі воєнних злочинів проти України – Генпрокуратура
Про це Офіс Генерального прокурора написав на сайті.
Крім того, зареєстровано 16 009 злочини проти національної безпеки України.
За даними ювенальних прокурорів, внаслідок агресії рф постраждали 1711 дітей, з них 520 - загинули і 1191 люідина дістала поранення різного ступеня тяжкості.
В офісі Генпрокуратури наголошують, що ці цифри не остаточні, адже триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.Ще в листопаді ми писали, що Європол допомагатиме розслідувати воєнні злочини рф в Україні.