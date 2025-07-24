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ПОЛІТИКА

росія вдарила двома авіаційними бомбами по Харкову: відомо про 33 поранених

24 липня 2025, 13:49
росія вдарила двома авіаційними бомбами по Харкову: відомо про 33 поранених
джерело dsns_telegram
Нині рятувальники намагаються загасити вогонь на кількох локаціях.

Унаслідок авіаційних ударів армії рф по Шевченківському району Харкова вже відомо про 33 поранених.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Серед постраждалих є немовля, якому 28 днів, 10-річна дівчинка,17-річний хлопець та дівчина. На місці влучань продовжується рятувальна операція. 

За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у кількох багатоповерхових будинках вибито вікна, вдалося локалізувати загорання семи автомобілів, пошкоджено також гаражі. Спалахнула пожежа й на території цивільного підприємства.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку росії центру Харкова та назвав такі удари "абсолютно безглуздими, без жодної військової мети". Глава держави вказав, що рф і далі прагне продовжувати свою військову агресію, тому нашій країні потрібна сильна протиповітряна оборона та розширення виробництва зброї. 

Нагадаємо, Одеса в ніч на 24 липня зазнала потужних ударів, унаслідок чого зруйновано під'їзд у багатоповерховій будівлі. Постраждали щонайменше три людини.

війнаХарківатакаросія окупанти

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