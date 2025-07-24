росія вдарила двома авіаційними бомбами по Харкову: відомо про 33 поранених
Унаслідок авіаційних ударів армії рф по Шевченківському району Харкова вже відомо про 33 поранених.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Серед постраждалих є немовля, якому 28 днів, 10-річна дівчинка,17-річний хлопець та дівчина. На місці влучань продовжується рятувальна операція.
За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у кількох багатоповерхових будинках вибито вікна, вдалося локалізувати загорання семи автомобілів, пошкоджено також гаражі. Спалахнула пожежа й на території цивільного підприємства.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку росії центру Харкова та назвав такі удари "абсолютно безглуздими, без жодної військової мети". Глава держави вказав, що рф і далі прагне продовжувати свою військову агресію, тому нашій країні потрібна сильна протиповітряна оборона та розширення виробництва зброї.
Нагадаємо, Одеса в ніч на 24 липня зазнала потужних ударів, унаслідок чого зруйновано під'їзд у багатоповерховій будівлі. Постраждали щонайменше три людини.