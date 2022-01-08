ПОЛІТИКА НОВИНИВ міністерстві внутрішніх справ попередили українців про небезпеку і закликали бути обережними в мережіПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
росія веде розвідку через мобільні додатки - МВС
російські спецслужби ведуть розвідку через спеціально розроблені мобільні додатки, тому українцям слід бути обережними в Інтернеті.
Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ у Telegram.
Зазначається, що окупанти у формі гри намагаються дізнатися від українців інформацію про інфраструктуру, розташування позицій військових і схиляють до співпраці.
Громадян закликали не користуватися додатками, де необхідно фотографувати місцевість, ділитися геолокацією і наносити "малюнки" на асфальті.
У МВС нагадали, що безпечно завантажувати додатки тільки з офіційних джерел - App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery та ін.
Також при завантаженні необхідно перевіряти перевірити всі доступні дані, такі як інформація про розробників, доступи, які додаток вимагає при установці, а також ознайомитись з відгуками користувачів.
Раніше iPress.ua повідомляв, що хакери здійснили кібератаку на сервери мережі радіостанцій та поширювали фейк про важкий стан здоров'я президента України Володимира Зеленського.
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01 08 2022 13:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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