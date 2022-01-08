росія веде розвідку через мобільні додатки - МВС

В міністерстві внутрішніх справ попередили українців про небезпеку і закликали бути обережними в мережі

російські спецслужби ведуть розвідку через спеціально розроблені мобільні додатки, тому українцям слід бути обережними в Інтернеті.

Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ у Telegram

Зазначається, що окупанти у формі гри намагаються дізнатися від українців інформацію про інфраструктуру, розташування позицій військових і схиляють до співпраці.

Громадян закликали не користуватися додатками, де необхідно фотографувати місцевість, ділитися геолокацією і наносити "малюнки" на асфальті.

У МВС нагадали, що безпечно завантажувати додатки тільки з офіційних джерел - App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery та ін.

Також при завантаженні необхідно перевіряти перевірити всі доступні дані, такі як інформація про розробників, доступи, які додаток вимагає при установці, а також ознайомитись з відгуками користувачів.