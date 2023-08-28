росія вербує українських біженців при перетині кордону – спецслужба Латвії

Служба державної безпеки Латвії заявила, що спецслужби росії пробують вербувати українських біженців на російській території, коли ті перетинають кордон.

Про це повідомляє Delfi.

"Спецслужба проевела виявила спроби вербування біженців, переважно це відбуваються під час процедури перетину кордону на території росії. Співробітники ФСБ рф, часто видаючи себе за прикордонників, проводять тривалі докладні інтерв'ю, а по суті допити біженців, розпитуючи про їхню біографію, контакти в українських силових структурах і про те, що відбувається в зонах бойових дій", - пише видання.

Українським біженцям ставлять питання щодо дислокації, тактики і підтримки Заходом українських сил з метою отримання інформації, корисної для планування атак. В більшості випадків метою поглибленого допиту є інформація, але у деяких випадках за нею також йдуть відкриті спроби вербування.

Для попередження такиїх ситауацій СДБ інформує громадськість про високі ризики вербування і розвідки на території росії та білорусі. Спецслужби вкотре закликає жителів Латвії не їздити до цих країн.