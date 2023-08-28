Матеріали:
Теми:

росія вербує українських біженців при перетині кордону – спецслужба Латвії

28 серпня 2023, 09:07
росія вербує українських біженців при перетині кордону – спецслужба Латвії
Фото: РБК-Україна
Служба державної безпеки Латвії заявила, що спецслужби росії пробують вербувати українських біженців на російській території, коли ті перетинають кордон.

Про це повідомляє Delfi.

"Спецслужба проевела виявила спроби вербування біженців, переважно це відбуваються під час процедури перетину кордону на території росії. Співробітники ФСБ рф, часто видаючи себе за прикордонників, проводять тривалі докладні інтерв'ю, а по суті допити біженців, розпитуючи про їхню біографію, контакти в українських силових структурах і про те, що відбувається в зонах бойових дій", - пише видання. 

Українським біженцям ставлять питання щодо дислокації, тактики і підтримки Заходом українських сил з метою отримання інформації, корисної для планування атак. В більшості випадків метою поглибленого допиту є інформація, але у деяких випадках за нею також йдуть відкриті спроби вербування.

Для попередження такиїх ситауацій СДБ інформує громадськість про високі ризики вербування і розвідки на території росії та білорусі. Спецслужби вкотре закликає жителів Латвії не їздити до цих країн.

Раніше стало відомо, що Латвія передала Україні гелікоптер Мі-17.
кордонЛатвіявербування

Останні матеріали

Україна досягає успіхів на фронті. Але генерал Марк Міллі та адмірал Тоні Радакін мають припинити спроби привласнити їх – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна досягає успіхів на фронті. Але генерал Марк Міллі та адмірал Тоні Радакін мають припинити спроби привласнити їх – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 серпня 2023, 12:37
Бойові дії тривають. На півдні України гаряче – Том Купер
Cуспільство
Бойові дії тривають. На півдні України гаряче – Том Купер
Переклад iPress – 28 серпня 2023, 04:08
Клуб БРІКС залучає нових членів у прагненні змінити світовий порядок. Чи варто хвилюватися?
Політика
Клуб БРІКС залучає нових членів у прагненні змінити світовий порядок. Чи варто хвилюватися?
Переклад iPress – 25 серпня 2023, 15:31
Контрнаступ України може ще здивувати критиків. Але від США вимагається зробити більше – Девід Петреус та Фредерік Каган
Політика
Контрнаступ України може ще здивувати критиків. Але від США вимагається зробити більше – Девід Петреус та Фредерік Каган
Переклад iPress – 25 серпня 2023, 12:30
Новий образ Італії: глобальний гравець від Середземномор’я, Африки до Індо-Тихоокеанського регіону. Що може завадити? – Леонардо Пальма
Політика
Новий образ Італії: глобальний гравець від Середземномор’я, Африки до Індо-Тихоокеанського регіону. Що може завадити? – Леонардо Пальма
Переклад iPress – 25 серпня 2023, 09:56
Перемога України ближче, ніж думає Захід. Треба просто подивитися на карту та застосувати військову математику – Ян Каллберг
Технології
Перемога України ближче, ніж думає Захід. Треба просто подивитися на карту та застосувати військову математику – Ян Каллберг
Переклад iPress – 24 серпня 2023, 16:44
Смерть Прігожина віщує ще більш видовищне насильство в росії. Але єдиний шлях до миру лежить на полі бою – Енн Епплбом та Макс Бут
Політика
Смерть Прігожина віщує ще більш видовищне насильство в росії. Але єдиний шлях до миру лежить на полі бою – Енн Епплбом та Макс Бут
Переклад iPress – 24 серпня 2023, 12:39
Лещата москви довкола України. У білорусі, Грузії та Молдові кремль веде тиху війну за зміцнення своєї гегемонії – Foreign Policy
Політика
Лещата москви довкола України. У білорусі, Грузії та Молдові кремль веде тиху війну за зміцнення своєї гегемонії – Foreign Policy
Переклад iPress – 24 серпня 2023, 09:14
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється