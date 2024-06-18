росія вербує українських дітей, щоб вони підпалювали машини ЗСУ

За це росія пропонує українським підліткам тисячі доларів.

росія вербує українських дітей для того, щоб вони підпалювали транспорт військовослужбовців Збройних Сил України і пропонує за це кілька тисяч доларів.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Лубінець зазначає, що вербування українських підлітків відбувається через інтернет.

"Країна-агресор не гребує будь-якими способами досягненням своїх цілей і використовує для цього українських дітей. Наразі вони вербують неповнолітніх для підпалу автівок військовослужбовців. Натомість обіцяють їм грошову винагороду — кілька тисяч доларів. Пропонують “заробіток” підліткам через соціальні мережі", — пише омбудсмен.

Наразі зафіксовані випадки підпалу авто військових у Києві, Одесі, Дніпрі. Така ситуація та вербування дітей зі сторони рф – черговий спосіб рф дестабілізувати ситуацію в Україні.

"Наголошую, що такі вчинки передбачають кримінальну відповідальність! Тому закликаю батьків донести своїм дітям, чому цього робити не варто. А також – розповісти про підступність ворога, адже надалі рф може вигадати інші схеми вербування. Діти мають бути пильними у соціальних мережах й не піддаватися провокаціям росіян!", — додає Лубінець.