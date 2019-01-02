Росія відкидає можливість будь-яких перемовин до виборів Президента, - постпред в ОБСЄ

Росія відкрито заявляє про своє небажання досягати будь-яких значних домовленостей у межах роботи Тристоронньої контактної групи у Мінську чи в інших форматах до проведення виборів Президента України, запланованих на кінець березня.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук на засіданні Постійної ради ОБСЄ у п’ятницю, повідомляє "Укрінформ".

"Росія відкрито заявляє про своє небажання досягати будь-яких значних домовленостей в рамках Тристоронньої контактної групи чи в інших форматах до проведення президентських виборів в Україні у 2019 році", - заявив Прокопчук.

За його словами, у гуманітарній сфері Росія блокує будь-які пропозиції України щодо звільнення затриманих. Незважаючи на нещодавні домовленості про припинення вогню, підконтрольні Росії збройні формування продовжують обстріли позицій українських військових та об’єктів цивільної інфраструктури. Тисячі цивільних також продовжують страждати зимою на КПВВ в чергах, що утворюються через дії російських окупаційних сил.

"Заклики під час Ради міністрів ОБСЄ у Мілані припинити агресію та відновити повагу до суверенітету та територіальної цілісності України були проігноровані Москвою, як і в попередні роки", - наголосив український дипломат.

Він додав, що Україна залишається відданою політико-дипломатичному врегулюванню розпочатого Росією конфлікту, однак розвиток ситуації "демонструє незмінний намір Росії продовжувати окупацію та використовувати військову силу для досягнення своїх політичних цілей з підкорення України та її народу".

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки оголосили про припинення своєї участі в Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) з Росією.