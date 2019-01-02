США призупинили свою участь у ракетному договорі з Росією
"Завтра Сполучені Штати припинять свої зобов'язання за Договором РСМД і почнуть процес виходу з нього, який буде завершено через 6 місяців, якщо Росія не повернеться до дотримання умов договору і не знищить всі ракети, пускові установки і відповідне обладнання, що їх порушують", - ідеться на сайті Білого дому.
У заяві йдеться, що США більш ніж 30 років повністю виконували умови договору, але не збираються миритися з його обмеженнями, якщо РФ їх порушує.
"Ми не можемо бути єдиною країною в світі, яка в односторонньому порядку пов'язана цим або будь-яким іншим договором. Ми будемо розробляти наші власні варіанти військового реагування і будемо працювати з НАТО й іншими союзниками та партнерами, щоб позбавити Росію будь-яких військових переваг від її незаконного поводження", - сказано на сайті Білого дому.
США вимагають від Росії знищення крилатої ракети наземного базування SSC-8 (9M729), яка порушує ДРСМД.
Ця ракета призначена для комплексу "Іскандер". Претензії до неї полягають у тому, що вона здатна літати на відстань понад 500 кілометрів, що суперечить ДРСМД. Російські військові стверджують, що на заводі заправляють ракету такою кількістю палива, щоб та не могла подолати 500-кілометровий кордон.
Договір про РСМД Михайло Горбачов і Рональд Рейган підписали в грудні 1987 року. Влітку 1988 року договір набув чинності. США і СРСР зобов'язалися не виробляти, не випробовувати та не розгортати крилаті та балістичні ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) і малої (від 500 до 1000 км) дальності.
Нагадаємо, що зустріч заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова із заступником держсекретаря США Андреа Томпсон не сприяла просуванню щодо Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.
Раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що початок виробництва в США нових ядерних боєголовок W76-2 підвищує ризик конфлікту.
Раніше Вашингтон висунув Москві ультиматум. Зокрема, якщо Росія не візьметься за виконання своїх зобов'язань за договором, то 2 лютого США вийдуть з ДРСМД. Пізніше МЗС Росія назвав ультиматум США неприйнятним.
Вашингтон звинувачує Москву в порушенні договору через розроблену в РФ крилату ракету наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". Вашингтон і НАТО вважають, що ця система підпадає під дію договору, Москва це заперечує.
Договір був підписаний лідерами США і СРСР в 1987 році і зобов'язував сторони відмовитись від виробництва, використання і зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисячі кілометрів) та малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.
Нещодавно, супутникові знімки зафіксували нове розміщення Росією ракет і пускових установок "Іскандер" поблизу кордону з Україною.
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