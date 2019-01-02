США призупинили свою участь у ракетному договорі з Росією

Сполучені Штати Америки оголосили про припинення своєї участі в Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) з Росією.

"Завтра Сполучені Штати припинять свої зобов'язання за Договором РСМД і почнуть процес виходу з нього, який буде завершено через 6 місяців, якщо Росія не повернеться до дотримання умов договору і не знищить всі ракети, пускові установки і відповідне обладнання, що їх порушують", - ідеться на сайті Білого дому.

У заяві йдеться, що США більш ніж 30 років повністю виконували умови договору, але не збираються миритися з його обмеженнями, якщо РФ їх порушує.

"Ми не можемо бути єдиною країною в світі, яка в односторонньому порядку пов'язана цим або будь-яким іншим договором. Ми будемо розробляти наші власні варіанти військового реагування і будемо працювати з НАТО й іншими союзниками та партнерами, щоб позбавити Росію будь-яких військових переваг від її незаконного поводження", - сказано на сайті Білого дому.

США вимагають від Росії знищення крилатої ракети наземного базування SSC-8 (9M729), яка порушує ДРСМД.

Ця ракета призначена для комплексу "Іскандер". Претензії до неї полягають у тому, що вона здатна літати на відстань понад 500 кілометрів, що суперечить ДРСМД. Російські військові стверджують, що на заводі заправляють ракету такою кількістю палива, щоб та не могла подолати 500-кілометровий кордон.

Договір про РСМД Михайло Горбачов і Рональд Рейган підписали в грудні 1987 року. Влітку 1988 року договір набув чинності. США і СРСР зобов'язалися не виробляти, не випробовувати та не розгортати крилаті та балістичні ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) і малої (від 500 до 1000 км) дальності.