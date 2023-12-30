росія відмовилася давати Польщі пояснення через ракету

29 грудня після ранкової масштабної ракетно-дронової атаки на Україну польські військові заявили, що повітряний простір їхньої країни порушила російська ракета.

Польща не отримає пояснень від росії щодо ракети, яка залетіла в її повітряний простір, поки не надасть "конкретних доказів". Тимчасовий повірений у справах рф Андрій Ордаш після виклику до МЗС Польщі назвав усі звинувачення "голослівними".

Його слова цитує російське РИА Новости.

"Поки не буде наведено конкретних доказів, ми не будемо давати ніяких пояснень, тому що ці звинувачення голослівні", — заявив тимчасовий повірений.

Він пригадав листопад 2022 року, коли ракета вбила двох людей у польському прикордонному селі. "Тоді російську сторону також намагалися звинуватити в цьому інциденті. Згодом виявилося, що ракета була випущена українськими військовими", — заявив Ордаш.

29 грудня після ранкової масштабної ракетно-дронової атаки на Україну польські військові заявили, що повітряний простір їхньої країни порушила російська ракета. Це сталося приблизно о 7-й ранку. Ракета залетіла на 40 кілометрів углиб Польщі й через три хвилини повернулася в Україну. Polsat News із посиланням на джерела писав, що це могла бути крилата ракета Х-22 або Х-101.

МЗС Польщі ввечері 29 грудня вручило Ордашу ноту з вимогою надати пояснення. Після цього у відомстві пообіцяли "жорсткішу реакцію" в разі повторення таких інцидентів.