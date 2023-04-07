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ПОЛІТИКА

росія відмовилася обміняти всіх полонених мусульман на честь Рамадану – ОП

07 квітня 2023, 20:40
росія відмовилася обміняти всіх полонених мусульман на честь Рамадану – ОП
Фото: Андрій Єрмак
москва відмовилася від такої ініціативи.

Україна запропонувала росіянам обміняти всіх полонених мусульман на честь початку Рамадану - священного місяця для прихильників Ісламу. 

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" розповіла радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна.

"Ми вийшли з пропозицією обміняти мусульман "всіх на всіх" з обох сторін на знак поваги до їхньої культури та традицій. На жаль, російська сторона сприйняла цю ідею без особливого ентузіазму", - зазначила Зарівна.

За її словами, така ініціатива є однією з багатьох креативних рішень України у питанні обміну полоненими.

"Нашу переговорну групу характеризує проактивна позиція. І постійні пошуки різних кутів, під якими ми заходимо. Це непростий процес, який потрібно продовжувати, постійно шукаючи нові способи витягнути більше наших", - додала радниця голови ОП.

Варто зауважити, що нещодавно в росії спалахнув скандал з мусульманами. Мешканці москви виступили проти будівництва мечеті у місті, після чого "кадирівці", які вторглися до України, почали погрожувати їм війною.

Нагадаємо, 3 квітня з російського полону повернули ще 12 українців.

війнаполонокупанти

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