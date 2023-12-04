росія відновлює свої можливості та готується до ​​конфронтації з НАТО – генерал

У цьому зв’язку він визнав, що глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, який каже, що росія мобілізує свої ресурси проти НАТО, має рацію.

Командувач багатонаціональним Північно-східним корпусом НАТО, генерал-лейтенант Юрген-Йоахім фон Зандрарт вважає, що росія попри війну в Україні відновлює свої бойові можливості, що загрожує Балтійському регіону.

Про це він розповів у інтерв’ю LRT.

"Наразі росія значною мірою віддана своїй незаконній війні проти України, але вона вже почала і надалі продовжуватиме відновлювати свій потенціал окремо від війни в Україні, і це створює підвищену загрозу для регіону Балтійського моря" – заявив фон Зандрарт.

У цьому зв’язку він визнав, що глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, який каже, що росія мобілізує свої ресурси проти НАТО, має рацію.

"Але ми повинні бути дуже обережними з висновками, які ми робимо з цього. Я думаю, що висновки, які були втілені в дії щодо закупівель і посилення можливостей литовських збройних сил, є дуже мудрими і ведуть у правильному напрямку", – зазначив генерал-лейтенант.

Він також підкреслив: важати, що від росії можливо захиститися лише за допомогою закупівель безпілотників і засобів протиповітряної оборони, неправильно.

"Об'єднані сухопутні, морські, повітряні, кібернетичні та м'які сили і засоби… все ще визначатимуть поле бою", – додав він.

Нагадаємо, колишній радник з питань національної безпеки США Джон Болтон закликав Конгрес "швидше діяти ", щоб підтримати Україну у війні з росією. Адже конфлікт може бути забутий американцями через те, що увага переміщується на війну в Газі.