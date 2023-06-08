росія відповідальна за руйнування Каховської ГЕС – Вашингтон
Про це стало відомо під час брифінгу речниці Білого дому Карін Жан-П’єр.
Вона заявила, що США продовжують оцінювати причини руйнування ГЕС, але за її словами, цього б не сталось, якби РФ не напала на Україну, а тому відповідальність за катастрофу лежить на Росії, яка контролювала станцію.
"Ми продовжуємо оцінювати, що сталося. Ми спілкуємося з українцями. Руйнування і спустошення, які ми бачимо, розбивають серце. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти народу Україн
Ця гребля була під контролем Росії. І вона несе відповідальність за руйнування, спричинені цією війною", сказала Карін Жан-П’єр.США також підтвердили принцип "відчинених дверей" щодо членства України в НАТО.