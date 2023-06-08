росія відповідальна за руйнування Каховської ГЕС – Вашингтон

Білий дім заявив, що руйнування Каховської ГЕС було б неможливим, якби російська армія не вторглась в Україну, а тому саме росія відповідальна за те, що сталося.

Про це стало відомо під час брифінгу речниці Білого дому Карін Жан-П’єр.

Вона заявила, що США продовжують оцінювати причини руйнування ГЕС, але за її словами, цього б не сталось, якби РФ не напала на Україну, а тому відповідальність за катастрофу лежить на Росії, яка контролювала станцію.

"Ми продовжуємо оцінювати, що сталося. Ми спілкуємося з українцями. Руйнування і спустошення, які ми бачимо, розбивають серце. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти народу Україн

Ця гребля була під контролем Росії. І вона несе відповідальність за руйнування, спричинені цією війною", сказала Карін Жан-П’єр.