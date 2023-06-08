США підтвердили принцип "відчинених дверей" щодо членства України в НАТО
08 червня 2023, 09:11
В Вашингтоні підтвердили підтримку політики "відчинених дверей" для країн, які висловили бажання стати повноправними членами альянсу країн Європи і Північної Америки.
Таку заяву зробила речник Білого дому Карін Жан-П’єр.
Про це повідомляє Укрінформ.
"Наша відданість політиці «відкритих дверей» до НАТО залишається чинною", - заявили в Білому домі.
Карін Жан-П’єр відповіла на запитання про позицію президента США щодо перспектив приєднання України до Альянсу перед його зустріччю з прем’єр-міністром Великої Британії, який до цього заявляв, що законне місце України – в НАТО.
Раніше стало відомо, що генсек НАТО відвідає США наступного тижня.