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США підтвердили принцип "відчинених дверей" щодо членства України в НАТО

08 червня 2023, 09:11
США підтвердили принцип
В Вашингтоні підтвердили підтримку політики "відчинених дверей" для країн, які висловили бажання стати повноправними членами альянсу країн Європи і Північної Америки.

Таку заяву зробила речник Білого дому Карін Жан-П’єр. 

Про це повідомляє Укрінформ.

"Наша відданість політиці «відкритих дверей» до НАТО залишається чинною", - заявили в Білому домі.

Карін Жан-П’єр відповіла на запитання про позицію президента США щодо перспектив приєднання України до Альянсу перед його зустріччю з прем’єр-міністром Великої Британії, який до цього заявляв, що законне місце України – в НАТО.

Раніше стало відомо, що генсек НАТО відвідає США наступного тижня.

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