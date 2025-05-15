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росія відправила до Туреччини делегацію "низького рівня" – НАТО

15 травня 2025, 12:29
росія відправила до Туреччини делегацію
Україна НАТО
В Альянсі уважно стежать за можливими мирними переговорами.

Україна та її президент Володимир Зеленський своєю присутністю в Туреччині показують готовність до миру, але кремль на мирні переговори направив делегацію низького рівня, звернули уваги країни НАТО. 

Про це перед початком неформального саміту міністрів закордонних справ НАТО в турецькій Анталії заявив глава Міноборони Великої Британії Девід Ламмі. 

Міністр додав, що міністри країн Північноатлантичного альянсу зібралися сьогодні в Туреччині з "одним єдиним посланням – підтримати Україну та забезпечити справедливий, тривалий та міцний мир".

"І готовність до цього миру демонструє Президент Зеленський, який також перебуває тут, у Туреччині", – знанчив Ламмі. 

За його словами, міністри уважно стежать за можливими мирними переговорами, звертаючи увагу, що росія направила до Туреччини "представників низького рівня".

Також Ламмі підкреслив необхідність подвоєння зусиль в євроатлантичному регіоні, виконання своїх зобов'язань щодо підвищення витрат на оборону. 

Міністр вважає, що Британія виконує свої зобов’язання щодо необхідних 2% ВВП на оборону. 

Тоді як Лондон планує до 2027 року збільшити ці витрати до 2,5% ВВП, а за наступного складу британського парламенту ці витрати можуть зрости до 3%.

Британський міністр сказав, що зараз дуже важливо підтвердити свою відданість обороні Європи та згуртуватися, разом з партнерами зі США, в цей складний геополітичний момент навколо викликів, які зараз є у світі, зокрема Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, що вночі кремль затвердив склад делегації для перемовин у Стамбулі: путіна не буде.

 

НАТОпереговори

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