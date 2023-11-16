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росія відремонтувала кабель у Балтійському морі – Фінляндія

16 листопада 2023, 17:07
росія відремонтувала кабель у Балтійському морі – Фінляндія
з вільних джерел
Фінляндія заявила, що росія закінчила ремонт телекомунікаційного кабелю в Балтійському морі, який був пошкоджений приблизно тоді, коли і газопровід Balticconnector, а також телекомунікаційний кабель, який з'єднує Естонію зі Швецією.

Про це берегова охорона Фінляндії написала в X (Twitter).

"Під час спостереження та пов'язаних з ним перевірок ремонтних робіт не було виявлено жодних порушень Закону про економічну зону або умов дозволу", - йдеться в дописі. 

Прикордонна служба Фінляндії на початку листопада заявила, що стежить за російським рятувальним судном "Спасатєль Карєв", яке проводить ремонт кабелю "Балтика" протяжністю 1000 км в економічній зоні Гельсінкі.

Влада Фінляндії і Естонії досі розслідують ураження газопроводу Balticconnector і телекомунікаційного кабелю, що з'єднує дві країни, які були пошкоджені місяць тому. 

Ми також писали, що уряд Фінляндії припускає, що за інцидентом з витоком газопроводу Balticconnector може стояти росія.

 

РосіяФінляндія

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