росія вкотре порушила повітряний простір над Балтією

Це вже вдруге за останній тиждень.

Зранку п’ятниці британські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20, який порушив повітряний простір над Балтійським морем.

Про це заявило у соцмережі Х (Twitter) Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"13 червня близько 10:50 Іл-20 порушив повітряний простір над Балтійським морем. Його перехопили двоє британських винищувачів, що дислокуються в Польщі", - заявили в ЗС.

У відомстві додали, що це черговий випадок провокаційного тестування готовності систем країн НАТО.

Також в польських Збройних силах зазначили, що про інцидент поінформоване відповідне командування НАТО.

Це вже вдруге за цей тиждень. Чотири дні тому винищувачі НАТО перехопили два російські літаки-розвідники над Балтикою.