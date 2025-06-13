росія вкотре порушила повітряний простір над Балтією
Зранку п’ятниці британські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20, який порушив повітряний простір над Балтійським морем.
Про це заявило у соцмережі Х (Twitter) Оперативне командування Збройних сил Польщі.
"13 червня близько 10:50 Іл-20 порушив повітряний простір над Балтійським морем. Його перехопили двоє британських винищувачів, що дислокуються в Польщі", - заявили в ЗС.
У відомстві додали, що це черговий випадок провокаційного тестування готовності систем країн НАТО.
Також в польських Збройних силах зазначили, що про інцидент поінформоване відповідне командування НАТО.
Це вже вдруге за цей тиждень. Чотири дні тому винищувачі НАТО перехопили два російські літаки-розвідники над Балтикою.