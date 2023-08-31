росія вкрала мільйони тонн української пшениці – Конгрес США

Доповідь Конгресу США заснована на даних американської розвідки, супутникових знімках та повідомленнях з відкритих джерел.

На тлі повномасштабного вторгнення в Україну, росія вкрала близько шість мільйонів тонн українського зерна, зібраного у 2022 році.

Про це йдеться в доповіді Конгресу США, яка заснована на даних американської розвідки, супутникових знімках та повідомленнях з відкритих джерел.

Як йдеться у документі, вантажні судна, які використовувалися для транспортування вкраденого зерна з окупованих росією територій у 2022 році, курсували вздовж узбережжя Туреччини для доставки вантажів до портів Сирії, Ізраїлю, Ірану, Грузії та Лівану.

Станом на 17 червня 2022 року росія вкрала до 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів. Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена судами, в тому числі, що знаходяться під західними санкціями.

Раніше повідомлялось, що у росії заявили про те, що працюють над домовленостями про постачання зерна до Туреччини за фінансового забезпечення Катару. При цьому цей проєкт розглядають "як оптимальну робочу альтернативу Чорноморській зерновій ініціативі, з якої рф вийшла в липні і почала обстрілювати українську портову інфраструктуру, чим розбурхала світові ринки зерна.