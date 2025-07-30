росія встановила антирекорд: у липні зафіксували 1470 відключень інтернету

Якщо раніше перебої в інтернеті тривали кілька годин або діб і були локальними, то зараз у деяких регіонах рф зникнення доступу до мережі відбувається майже щодня.

У липні 2025 року росія встановила новий антирекорд — 1470 випадків відключення інтернету за місяць.

Про це повідомляє пресслужба Служби зовнішньої розвідки України (СЗР).

За даними розвідки, збої стали безпрецедентними не лише за масштабом, а й за регулярністю. Якщо раніше перебої в інтернеті тривали кілька годин або діб і були локальними, то зараз у деяких регіонах рф зникнення доступу до мережі відбувається майже щодня.

Відключення фіксують у десятках регіонів, зокрема в Липецькій, Володимирській, Московській, Красноярському краї, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Нижньогородській, Свердловській та Тюменській областях.

Для порівняння: у червні 2025 року перебої в роботі інтернету зачепили 77 регіонів, із яких 47 були повністю відрізані від мережі. У липні ситуація погіршилася, до вже уражених додалися ще 18 регіонів, серед яких навіть віддалені території — Примор'я, Сахалін, Камчатка. Збої також стосуються роботи провідного інтернету.

У СЗР наголошують, що росіяни змушені пристосовуватись до життя без стабільного інтернету, що ускладнює фінансові операції, користування навігацією та доступ до онлайн-послуг. При цьому скарги до влади залишаються безрезультатними, а чиновники навіть погрожують відправляти невдоволених на фронт.

За інформацією розвідки, рішення про обмеження зв’язку ухвалюють російські силові структури разом із провайдерами, спираючись на так звану «оперативну обстановку», проте справжньою метою є контроль інформації і обмеження доступу до небажаних кремлю джерел.

Раніше кремль створив ще один потужний інструмент контролю — національний месенджер Max, розроблений компанією VK. Він поєднує месенджер, фінансові сервіси та держпослуги, проте не має наскрізного шифрування, що робить його вразливим для спостереження.

З 2022 року в росії також посилили тиск на іноземні цифрові платформи — заблоковано Facebook, Instagram і X, обмежено доступ до YouTube та TikTok.

За даними влади, 2591 відключення мобільного інтернету у липні пов’язують із захистом від українських дронів, однак правозахисники вбачають у цьому прояв цензури.