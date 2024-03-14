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росія втратила в Україні понад 350 тисяч військових – генсек НАТО

14 березня 2024, 20:53
росія втратила в Україні понад 350 тисяч військових – генсек НАТО
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Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що втрати армії рф за два роки повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 350 тисяч військових.

Про це генсек сказав на пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, пише Європейська правда.

"Своєю мужністю і творчим підходом Україна показала, що російських військових можна перемогти", - сказав Столтенберг. 

Він додав, що росія платить дуже високу ціну за незначні здобутки. 

За його словами, на суші війна путіна вже коштувала росії понад 350 тисяч військових втрат.

Генсек мав на увазі вбитих і поранених.

"На морі українські атаки потопили або вивели з ладу значну частину Чорноморського флоту росії. У повітрі Україна збиває ключові російські об'єкти, зокрема дорогі розвідувальні літаки", – підсумував Столтенберг.

У листопаді минулого року генеральний секретар НАТО заявляв, що втрати кремля в Україні в особовому складі перевищили 300 тисяч. 

Раніше Столтенберг заявив, що буде серйозною історичною помилкою дозволити путіну перемогти.

 

РосіявтратиСтолтенберггенсек НАТО

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