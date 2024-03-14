Буде серйозною історичною помилкою дозволити путіну перемогти – Столтенберг

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Альянсу повинні швидко надати Україні додаткову військову допомогу, щоб уникнути "серйозної історичної помилки" у війні, в якій перемагає росія.

Відтягування з підтримкою призведе до реальних наслідків на полі бою, заявив Столтенберг під час брифінгу.

Генеральний секретар НАТО наголосив, що українцям вистачає мужності, їм не вистачає боєприпасів.

"Разом ми здатні забезпечити Україну всім необхідним. Нам потрібно проявити політичну волю, щоб зробити це", - сказав Столтенберг.

Він додав, що країни НАТО повинні "копати глибоко і швидко", адже зволікання призведе до реальних наслідків на полі бою.

"Це критичний момент. Буде серйозною історичною помилкою дозволити путіну перемогти", - підсумував генсек НАТО.