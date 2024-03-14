Буде серйозною історичною помилкою дозволити путіну перемогти – Столтенберг
Відтягування з підтримкою призведе до реальних наслідків на полі бою, заявив Столтенберг під час брифінгу.
Генеральний секретар НАТО наголосив, що українцям вистачає мужності, їм не вистачає боєприпасів.
"Разом ми здатні забезпечити Україну всім необхідним. Нам потрібно проявити політичну волю, щоб зробити це", - сказав Столтенберг.
Він додав, що країни НАТО повинні "копати глибоко і швидко", адже зволікання призведе до реальних наслідків на полі бою.
"Це критичний момент. Буде серйозною історичною помилкою дозволити путіну перемогти", - підсумував генсек НАТО.Раніше Столтенберг заявив, що НАТО не планує надсилати війська в Україну. Але якщо країни НАТО вирішать окремо відправити війська в Україну, це вплине на Альянс в цілому, оскільки його члени пов’язані договором про колективну оборону.