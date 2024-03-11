Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

НАТО не планує надсилати війська в Україну – Столтенберг

11 березня 2024, 20:58
НАТО не планує надсилати війська в Україну – Столтенберг
Фото: 5 канал
Він також зазначив, що навіть якщо країни НАТО вирішать окремо відправити війська в Україну, це вплине на Альянс в цілому.

НАТО не планує відправляти війська в Україну і не є стороною російсько-українського конфлікту.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Sky News.

"НАТО не планує відправляти війська в Україну, і НАТО не є стороною конфлікту, як і союзники по НАТО", - сказав Столтенберг.

Він також зазначив, що навіть якщо країни НАТО вирішать окремо відправити війська в Україну, це вплине на Альянс в цілому, оскільки його члени пов’язані договором про колективну оборону.

На запитання, чи президент Франції Еммануель Макрон зробив помилку, кажучи про "стратегічну неоднозначність" щодо можливого розгортання західних військ, Столтенберг відповів, що "важливо, щоб ми консультувалися та мали спільний підхід до цих важливих тем, оскільки вони мають значення для всіх нас".

Наприкінці лютого цього року президент Франції Еммануель Макрон не виключив відправлення західних військ для допомоги Україні. Але він уточнив, що з цього питання немає консенсусу.

Пізніше Макрон уточнив, що відправлення французьких військ в Україну можливе у разі повторного наступу російських військ на Київ чи Одесу.

Раніше повідомлялось, що Макрон втретє відклав візит до України.

війнаНАТОвійськаСтолтенберг

Останні матеріали

Війська для України. Великий момент Макрона – Ніколя Тензер
Політика
Війська для України. Великий момент Макрона – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 11 березня 2024, 16:24
Це був тиждень, коли зламався рефлексивний контроль росії? Проте внутрішня ситуація у США все гірше та гірше – Філліпс О'Брайен
Політика
Це був тиждень, коли зламався рефлексивний контроль росії? Проте внутрішня ситуація у США все гірше та гірше – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 березня 2024, 12:11
росія посилює повітряні удари по українських позиціях та містах. Втім, у неї залишилося не більше семи А-50У з А-100 – Том Купер
Технології
росія посилює повітряні удари по українських позиціях та містах. Втім, у неї залишилося не більше семи А-50У з А-100 – Том Купер
Переклад iPress – 10 березня 2024, 23:20
Польща озброюється. Адже не хоче Бучу на околицях Варшави – Марек Магєровські
Політика
Польща озброюється. Адже не хоче Бучу на околицях Варшави – Марек Магєровські
Переклад iPress – 08 березня 2024, 15:16
Чверть століття розширення НАТО. Як Захід до цього прийшов і чого досяг – Єжи Козьмінський та Деніел Фрід
Політика
Чверть століття розширення НАТО. Як Захід до цього прийшов і чого досяг – Єжи Козьмінський та Деніел Фрід
Переклад iPress – 08 березня 2024, 12:03
Макрон розпочав із блискучої маленької помилки. І налякав кремль – The Hill
Політика
Макрон розпочав із блискучої маленької помилки. І налякав кремль – The Hill
Переклад iPress – 08 березня 2024, 09:13
Зграї морських безпілотників. Чи можуть ВМС НАТО уникнути долі росії? – Стівен Віллс
Технології
Зграї морських безпілотників. Чи можуть ВМС НАТО уникнути долі росії? – Стівен Віллс
Переклад iPress – 07 березня 2024, 15:15
Небезпечний захист. Компанія нащадка Пушкіна та радника голови російського НОВАТЕКу надає послуги
Політика
Небезпечний захист. Компанія нащадка Пушкіна та радника голови російського НОВАТЕКу надає послуги "кіберзахисту" німецький владі – Capital
Переклад iPress – 07 березня 2024, 13:17
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється