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росія втратила в Україні більше 150 000 солдатів

02 березня 2023, 10:01
росія втратила в Україні більше 150 000 солдатів
Фото: з відкритих джерел
Минулої доби Збройні Сили України знищили 715 окупантів, два танки, три БПЛА і 20 бронемашин.

За 372 дні повномасштабної війни в Україні рф втратила орієнтовно 150 605 осіб, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

На своїй Facebook-сторінці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.23 орієнтовно склали:

- особового складу – близько 150 605 осіб ліквідовано,

- танків – 3 397,

- бойових броньованих машин – 6 658,

- артилерійських систем – 2 398,

- РСЗВ – 480,

- засобів ППО – 247,

- літаків – 300,

- гелікоптерів – 288,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 058,

- крилатих ракети – 873,

- кораблів/катерів – 18,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 264,

- спеціальної техніки – 230.

Вчора стало відомо, що ЗСУ виграли у росіян найбільшу танкову битву війни.

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