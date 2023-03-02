росія втратила в Україні більше 150 000 солдатів
За 372 дні повномасштабної війни в Україні рф втратила орієнтовно 150 605 осіб, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
На своїй Facebook-сторінці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 150 605 осіб ліквідовано,
- танків – 3 397,
- бойових броньованих машин – 6 658,
- артилерійських систем – 2 398,
- РСЗВ – 480,
- засобів ППО – 247,
- літаків – 300,
- гелікоптерів – 288,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 058,
- крилатих ракети – 873,
- кораблів/катерів – 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 264,
- спеціальної техніки – 230.
Вчора стало відомо, що ЗСУ виграли у росіян найбільшу танкову битву війни.