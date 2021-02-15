Росія ввела санкції щодо Центренерго й Укроборонпрому

Росія розширила санкції щодо України, під санкції, зокрема, підпали енергогенеруюча держкомпанія "Центренерго", держконцерн "Укроборонпром", а також держкомпанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в постанові уряду РФ № 153, опублікованій 12 лютого.

Цією постановою Росія розширила список санкцій з 68 до 84 українських юридичних осіб. Санкції передбачають блокування і заморожування безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії та заборону на перерахування коштів і виведення капіталу за межі її території.

Раніше стало відомо про те, що до санкційного списку потрапили ряд одеських підприємств - "Донмар", "Краншип", "Трансшип", і дві "дочки" останнього - "Трансшип Балк" і "Трансшип Сервіс", які спеціалізуються на водному транспорті, дві компанії з Дніпра (ТОВ «Максима Метал Сервіс» і ТОВ «Солар Стальконструкція») і юрособи, зареєстровані в Полтаві (ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод») і в Панамі (Kirgan Holding SA) та інші.

Росія запровадила економічні санкції щодо українських фізичних і юридичних осіб у жовтні 2018 року. Російський уряд зробив це на виконання указу президента РФ Володимира Путіна. До початкового варіанту санкційного списку потрапили 322 українські громадяни і 68 компаній. Згодом цей перелік змінювався. В МЗС України відреагували на запроваджені Росією санкції щодо українських громадян і компаній, назвавши їх "продовженням агресії". В ЄС, у свою чергу, назвали обмежувальні заходи РФ необгрунтованими.

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